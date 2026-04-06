広島・三原市の山陽自動車道で、路肩に止まっていたトレーラーから火の手が上がる様子がカメラにとらえられた。車からは、爆発音のようなものや白煙が確認されていたが、車内に残っていた人はおらず、けが人はいなかった。積み荷は、マヨネーズ15トンだったという。高速で燃え上がる“オレンジ色の炎”広島・三原市の山陽自動車道で2日午後9時ごろに撮影されたのは、高速道路を走行中、目の前に飛び込んできたオレンジ色の炎だ。視