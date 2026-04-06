グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、2025年に大好評だった『ベイマックス／アップルケーキ』がパッケージデザインを新たに再び登場！さらに「ベイマックス」のかわいさを詰め込んだ新作のオリジナルグッズも発売されます☆ Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「ベイマックス／アップルケーキ」 販売スケジュール：先行発売：【Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな