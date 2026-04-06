ＥＸＩＬＥ公式アカウントが５日までに更新され、メンバーが大集合。ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯは今月行う東京ドーム公演についてファンに呼びかけた。「ＭｅｓｓａｇｅＭｏｖｉｅ」と題して動画がアップされ、今月２１、２２日に東京ドームで行うライブ「ＥＸＩＬＥＬＩＶＥ２０２６〓ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ〓〜ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲＳｐｅｃｉａｌ〜」を紹介。ＴＡＫＡＨＩＲＯが「４月２１日、２２日に東京ド