イランへの軍事攻撃が長引く中、原油高と燃料不足が日本の水産業を直撃している。静岡・田子の浦漁協では、シラス漁が豊漁にもかかわらず、軽油不足で週3回まで出漁を制限している。遠洋マグロの漁船も重油高騰で、価格維持が困難になりつつあるという。止まらない原油高…水産業者から悲鳴イラン情勢の影響が日本の水産業を直撃している。これから旬を迎える春の味覚も豊漁だが、値上げに追い込まれる可能性が出ている。本格的な