俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを手がける「第1回しずおか映画祭」が、5月23日・24日の2日間にわたり、静岡県静岡市で開催される。このたび、フランス・カンヌ市が静岡市と姉妹都市であることにちなんで、映画『PERFECT DAYS』の上映と、主演の役所広司の登壇が決定した。【画像】しずおか映画祭のプロデューサー・磯村勇斗同作で役所は「第76回カンヌ国際映画祭」（2023年）で男優賞を受賞しており、世界的にも高く評価