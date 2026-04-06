BSテレ東『オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ』（毎週土曜後10：00）待望のシーズン3が、11日よりスタートする。【番組カット】驚異のロケ8時間超え！富山県氷見市に向かうBSテレ東開局25周年記念番組として始まった、超節約を貫くオードリー・春日俊彰が馴染みのない街で自腹の1000円を予算に、吟味に吟味を重ねるリアルせんべろドキュメンタリー「オードリー春日の知らない街で自腹せんべろ」、通称「じばせん」。