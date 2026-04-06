「とてもきれいです。白い桜なので、とても映えます」。上海から足を運んだ女性は、笑顔でそう話してくれた。中国・江蘇省無錫市（むしゃくし）の太湖の水面に浮かぶ半島、黿頭渚（げんとうしょ）。中国政府が定める観光地の格付けでは、最高ランクの5Aに位置付けられている名所だ。普段は上海から車で2時間ほどで到着する場所だが、観光シーズンの最中、各地からの訪問客で道路は渋滞し、倍の4時間かかった。晴天に恵まれた