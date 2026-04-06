アイドルグループ・Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の追加キャストとムビチケ前売券情報が発表された。アニメ、舞台の“おそ松さんユニバース”が集結に加え、Aぇ! groupの後輩たちの銀幕デビューも明らかになった。【画像】『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』ムビチケカードデザイン原作