イランに撃墜されたアメリカ軍の戦闘機に搭乗していた兵士が救出されるまでの緊迫した状況をアメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズによりますと、イラン側の攻撃で撃墜されたF15戦闘機に搭乗していたアメリカ軍兵士の1人は、報奨金をかけて捕虜として捕らえようとするイラン側の追跡から24時間以上にわたって逃れ続けたということです。兵士は高さおよそ2100メートルの山の尾根を登り、岩山の裂け目に潜んでいたと