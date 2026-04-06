コメの事業者などを対象とした調査で、コメの価格が安くなるとの見方が強い結果となりました。全国131のコメの生産者や卸、小売業者などから得た3月の調査結果によりますと、現状のコメの価格認識を示す指数は71で、依然として「高い」との見方が強いものの、2月と比べて、3ポイント下がりました。一方、向こう3か月の見通しを示す指数は前の月から1ポイント増えましたが、「安くなっていく」との見方が強い状況が、6か月連続とな