昨夜、朝日町で2階建ての建物を焼く火事があり、この建物に住む男性1人が死亡しました。警察と消防によりますと、きのう午後7時すぎ、朝日町横尾にある飲食店経営・前川秀逸さん所有の、鉄筋コンクリート2階建ての建物の1階から火が出ていると、通行人から消防に通報がありました。消防車5台以上が消火にあたり、火は、およそ3時間後に消し止められました。この火事で、建物に住む平坂浩司さん（60）が心肺停止の状態で病院