取り調べ中に侮辱的な発言があったとして特別公務員暴行陵虐の疑いで刑事告訴され、その後不起訴となった男性検察官について、取り調べを受けた被告側が不起訴処分を不服として刑事裁判を開くよう求める「付審判」請求をしました。東京地裁に付審判請求をしたのは、太陽光発電関連会社「テクノシステム」の社長、生田尚之被告（52）です。生田被告は金融機関からおよそ22億円をだまし取った詐欺などの疑いで東京地検特捜部に逮捕・