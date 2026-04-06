京都府南丹市で、小学生の男子児童が行方不明となってから6日で2週間です。学校が6日夜、保護者向けの説明会を行うことが分かりました。京都府の南丹市立園部小学校6年生の安達結希くんは、先月23日に、父親が学校のすぐ近くまで車で送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。警察はこれまでにのべおよそ640人を投入し、週末も市内全域を巡回したほか、学校近くの池や山の中の捜索を続けています。また、警察には200件以