BTS・J−HOPE（32）の姉で、モデルのチョン・ジウ（36）が4日、自身のYouTube（ユーチューブ）チャンネルで流産したことを伝えた。韓国メディアが報じた。体外受精を行ってきたことを明かした上で「初挑戦は残念だった。化学的流産を経験した」と語った。また「個人的な話なので最初は公開をためらった。約5、6カ月間活動を休止し、心身を整理する時間を持ち、その間にたまった業務負担とストレスの中で、家庭のための選択を真剣に