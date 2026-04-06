ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール〜ティミショアラ線を、4月1日に新規就航した。火・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間はイスタンブール発が1時間45分、ティミショアラ発が1時間50分。ブカレスト、クルジュ＝ナポカ、コンスタンツァに続く、ルーマニアで4番目の就航都市となる。ルーマニア西部、ベガ川沿いに位置するティミショアラは、豊かな歴史遺産と多文化的な