スプリング・ジャパンは、東京/成田〜札幌/千歳線の夏スケジュール期間中の運航計画を追加した。運航期間は4月25日から6月29日までで、1日1往復2便を運航する。4月・5月の月〜金曜、6月の火〜木曜、6月1日は運航しない。5月1日・4日・5日・6日には運航する。すでに、4月22日までの運航便の販売は行っている。■ダイヤIJ835東京/成田（16：50）〜札幌/千歳（18：35）IJ836札幌/千歳（19：20）〜東京/成田（21：05）