東横インは、「東横INN呉駅」を7月3日に開業する。客室かzは218室で、シングルルーム、ワイドスペースシングルルーム、プレミアムプラスルーム、エコノミーダブルルーム、ダブルルーム、ツインルーム、ハートフルルーム（シングル、ツイン）などを擁する。館内はダウンライトを採用した客室にヘッドボードと吊戸棚を備える仕様とし、ワイドスペースシングルルームでは1,100ミリ幅のベッドを置き、客室の有効面積を広げる。敷地内に