2026年4月6日、青山・表参道エリアにソーホーハウス東京が開業します。ロンドンで誕生し、ニューヨークやパリなど世界各都市に展開してきた会員制クラブが、日本に初めて拠点を構えることになります。Courtesy of SOHO HOUSE TOKYOソーホーハウスは、単なる高級施設ではありません。ファッションやアート、映画、音楽など、各都市のクリエイティブシーンに関わる人々が集い、関係性を育むための場として機能してきました。その特徴