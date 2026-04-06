加賀野菜の一つ「加賀太きゅうり」の出荷が6日から始まりました。去年よりも8日早い初出荷となります。加賀太きゅうりは重さが通常のキュウリの5〜6本分、500グラムほどあり、果肉が厚くて柔らかく、噛み応えのある食感が特徴です。金沢市打木町では12軒の生産者が約2・5ヘクタールのビニールハウスで栽培していて、けさも大きく実った加賀太キュウリの収穫作業に精を出していました。今年は1月下旬の寒波の影響が懸念されましたが