田布施町できのう(６日）恒例の「たぶせ桜まつり」が開かれました。田布施町保健センター周辺で開かれた「第53回 たぶせ桜まつり」。会場周辺にはおよそ350本のサクラの木が植えられています。会場には午前中から多くの親子連れらが訪れ咲き誇るサクラや、屋台のグルメを楽しんでいました。またステージイベントでは田布施中学校吹奏楽部の演奏や山口県を拠点に活動するアイドルグループのパフォーマンス