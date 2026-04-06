菅野智之が本拠地デビュー戦で快投を演じた(C)Getty Imagesロッキーズの菅野智之が現地時間4月5日、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、6回78球を投げ、4安打1失点5奪三振という内容で、今季2度目の登板で新天地初勝利を挙げた。【動画】東京ドームに帰ってきた菅野智之！4回無失点の力投を見せた本拠地デビュー戦で強力なフィリーズ打線を相手に、2回途中から10者連続凡退を記録するなど、圧巻の投球を披露。5回には二死二