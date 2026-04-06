井上監督も苦しい戦いを強いられている（C）産経新聞社中日が大逆転負けを喫した。中日は4月5日のヤクルト戦（神宮）に5−7と逆転負け。【動画】3番手の勝野が、サンタナに決勝2ランを許した打線は6回に集中打で4得点を奪い、6回までに5ー0と大量リードを奪う中、先発の高橋宏斗が7回にヤクルト打線につかまる。6回まで無失点と好投を続けていた高橋は先頭の岩田幸宏にこの日初めての長打となる二塁打を許し、味方の失策も