第６９回阪神牝馬ステークス・Ｇ２（２着馬までにヴィクトリアマイルの優先出走権）は４月１１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。昨年の桜花賞と秋華賞を勝ったエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が登場。香港マイルでは１１着と崩れたが、初の海外遠征で慣れない環境で仕方ない部分もある。桜花賞を勝った舞台ならあっさり巻き返してくるだろう。すでに栗東に移動していて、態勢