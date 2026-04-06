馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はハープスターが勝った２０１４年の桜花賞を取り上げる。単勝１・２倍と圧倒的１番人気に推されたディープインパクト産駒が、最後の直線で１７頭をごぼう抜き。主戦の川田将雅騎手は、確かな自信を手綱に乗せたエスコートでＧ１初制覇へ導いた。 その表情は安堵（あんど）感で満ちていた。「本当にホッとしました」。デビューから手綱を執るハープスターへ