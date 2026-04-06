馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はハープスターが勝った２０１４年の桜花賞を取り上げる。単勝１・２倍と圧倒的１番人気に推されたディープインパクト産駒が最後の直線で１７頭をごぼう抜き。豪快な勝ちっぷりは今も語り継がれている。 直線入り口。詰めかけた５万人近くの観衆がどよめいた。ラスト３００メートルを迎えても、ハープスターはまだ最後方。大逃げを打ったフクノドリームとは