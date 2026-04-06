お笑いカルテットぼる塾の田辺智加（42）が5日、テレビ朝日系「アメトーーーーク！2時間SP」に出演した。今回の企画は「メシ食ったのに…おやつ食べちゃう芸人」で、田辺やFUJIWARAの藤本敏史らがイチオシおやつを紹介。田辺の最近のお気に入りは、ファミリーマートの「極旨 黒豚まん」で、「毎日食べてる。これを買わなかったら明日には会えないかもしれない。なかったら後悔するから、あるうちは一生買い続ける」と熱弁した