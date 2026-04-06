タレントの山田まりや（46）が4日、自身のインスタグラムを更新。「息子とお花見お散歩中にパチリ」とつづり、長男・崇徳さん（13）との“顔出し”親子2ショットを披露した。【写真】「めちゃイケメン 似てますね」13歳長男との“顔出し”親子2ショット披露の山田まりや長男とは「現在身長154cmで同じ身長」と説明。「同じ目線で話しやすいです」と親子の日常生活について明かしていた。崇徳さんは幼少期にメディアに登場し