きのうに続き、きょうも晴れるところが多く、全国的に気温が上がる予想となっています。全国80地点以上で「夏日」となる見込みです。きょうも朝から広い範囲で晴れ、各地で気温が上がっています。東日本や西日本では4月下旬から5月下旬並みの気温となるところもあり、汗ばむ陽気となりそうです。きょう予想される最高気温は、▼兵庫の豊岡や大分の日田などで26℃、▼さいたまや甲府、名古屋などで25℃と、全国の80地点以上で気温25