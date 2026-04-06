沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し、高校生ら2人が死亡した事故で死亡した高校生の父親が、インターネットの投稿サイトに心境をつづっています。 【写真を見る】【辺野古船転覆】亡くなった同志社国際高女子生徒の父親が投稿サイトで思いつづる「初めて会った人にも自慢をしてしまうくらい…」“抗議船”への乗船は「教育基本法の理念に反する」教員同乗なしの引率体制には「言葉失う」と指摘 3月16日名護市辺野古