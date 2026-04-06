女優の水野美紀（51）が5日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。かつて共演した人気女優の印象について語った。この日のゲストは女優の若村麻由美と俳優の橋本淳。占う様子を見届ける立場の水野は若村について「私はドラマで共演させていただいたことがあって。着物を着ている役だったんですけれども、若村さん。本当に美しくてカッコ良くて着こなしも」と絶賛した。さらに「オ