女優の吉田羊が６日、都内で「ゴールデンカレー発売６０周年記念発表会」に登場した。１９６６年に発売されたゴールデンカレーの６０周年を記念したイベント。１０年以上にわたって同製品のＣＭやプロモーションに出演する吉田だが、新ＣＭではナレーションにも初挑戦。「俳優さんの演技とかたたずまいに合わせて、ナレーションの声が前に出すぎないような、寄り添う気持ちで声を当てた」とこだわりを語った。カレーは定期