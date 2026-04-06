大阪高検が入る合同庁舎＝大阪市福島区2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん＝当時（77）＝が急性覚醒剤中毒で死亡したことを巡り、殺人罪などに問われた元妻須藤早貴被告（30）を一審に続き無罪とした大阪高裁判決を不服として大阪高検は6日、上告した。同日が上告期限で、高検は「上告審で適正な判決を求めるため」としている。3月23日の高裁判決は、野崎さんの死亡当日に被告が自宅