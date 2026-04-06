ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、6日までに自身のインスタグラムを更新。楽曲『FLIP FLAP』のMVを公開し、細いひもが重なり合った印象的な衣装が話題となっている。【動画】「いつも布の概念バグってて好きすぎる」細いひも衣装で激しいダンスを披露したちゃんみなちゃんみなは「“FLIP FLAP” MUSIC VIDEO OUT NOW!!」とつづり、MVの一部をアップ。動画の中で目を引くのは、黒い細紐を