国会では、中東情勢悪化の長期化に備えた政府の取り組みなどについて、集中審議が行われています。中継です。高市首相は、エネルギーの節約や需要の抑制の呼びかけについて、これまで通り、「あらゆる可能性は排除しない」とする一方、必要な石油は確保されていると強調しました。自民党・阿達雅志議員「エネルギー危機の長期化に備えエネルギー節約、需給抑制に日本も取り組むべきだと思いますが総理の所見をお聞かせください」高