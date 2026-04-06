「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】プラスチック資源は「シールが完全に剥がれなくても、プラ資源に出して大丈夫です！」「皆が剥がさないと機械が詰まるので、できる範囲でオッケーです！」【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「４月からプラスチック資源の回収が始まった所が多いの