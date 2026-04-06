ＴＢＳの上村彩子アナウンサーが５日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムに「最近嬉しかったこと、ふたつ」と書き出すと、１つ目に上村アナが出演するnｅｗｓ２３で放送された俳優・小泉今日子さんの還暦企画が、報道局月間報奨・企画賞を受賞したことを報告。小泉さんとの２ショットを公開した。また２つ目に母校の専修大学松戸高校が初の甲子園４強入りしたことを振り返り、初めて甲子園球場で応援したことを報