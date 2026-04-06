お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（40）と嶋佐和也（39）が6日、都内で行われたニッカウヰスキー「ブラックニッカ」のイベントに登場した。同製品はブランド誕生70周年を機にパッケージを一新。嶋佐は「これだけ歴史があってイメージを一新するのはすごい。吉本にも見習ってほしい」と所属事務所に対しチクリ。屋敷は「変わっただろ。闇営業とかなくなったやろ」と訂正し会場の笑いを誘った。今年で結成16周年を迎え