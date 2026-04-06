【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は５日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、イランが「７日夜」（日本時間８日午前）までにホルムズ海峡を開放しなければ、発電所や橋などを破壊すると警告した。トランプ氏はこれまで「６日夜」（同７日午前）を期限としており、再び期限を変更したとみられる。インタビュー後、トランプ氏はＳＮＳに説明なく「火曜日（７日）、米東部時間午後８時」（日本