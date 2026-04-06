アメリカのトランプ大統領はイランが事実上封鎖しているホルムズ海峡について、7日までに開放されなければイラン全土の発電所や橋を攻撃する考えを示しました。イラン側は、攻撃された場合、「同様のインフラを標的にする」としています。ウォール・ストリート・ジャーナルは5日、トランプ大統領が電話インタビューでホルムズ海峡について、「7日の夕方」までに開放されなければ「発電所も橋も一切残らないことになる」と話したと