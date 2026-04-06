紀尾井町戦略研究所は2026年3月27日、『物価高に関する意識調査(第6回)』の結果を発表した。 同調査は2026年3月16日、全国の18歳以上の男女1,000名を対象にインターネットで実施した。物価高に関する意識調査(第6回)物価高によって生活が困窮してきていると感じるかどうか聞くと、「非常に感じる」「ある程度感じる」が計83.0%に達したのに対し、「全く感じない」「あまり感じない」は計16.0%となった。生活が困窮してきていると感