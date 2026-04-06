女優ムン・ガヨンが、透明感あふれるビジュアルを披露した。所属事務所PEAK Jエンターテインメントは最近、公式インスタグラムを通じて、ムン・ガヨンが表紙を飾ったファッション誌のビハインドカットを公開した。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン公開された写真の中でムン・ガヨンは、ハイジュエリーと完璧な調和を成し、爽やかな春の感性を存分に表現している。特に、青々とした植物の間に登場したムン・ガヨンは