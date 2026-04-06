【モデルプレス＝2026/04/06】インフルエンサーのMINAMIが4月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題となっている。【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「脚が綺麗すぎる」話題のショーパン姿◆MINAMI、関コレ会場で美脚披露MINAMIは「いつも前日のこの会場がとてもワクワクする」とつづり、写真を投稿。5日に京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」の会