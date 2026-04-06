女優イ・ユヨンが第2子の妊娠を発表した。4月5日、所属事務所エースファクトリーは「イ・ユヨンが第2子を妊娠した。出産は9月を予定している」と明らかにした。【写真】イ・ユヨン、長女＆夫を大公開！現在は妊娠初期を過ぎた段階で、健康管理に専念しているという。これに先立ち、イ・ユヨンは2023年2月に現在の夫との交際を公表し、2024年7月にはKBS2ドラマ『乱暴に扱ってください』の放送終了翌日に結婚と妊娠を同時に発表して