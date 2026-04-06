【モデルプレス＝2026/04/06】歌手のLiSAが4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。母と祖母の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳鬼滅歌手「笑ったときの目元がそっくり」還暦迎えた母＆祖母の2ショット◆LiSA、還暦迎えた母＆祖母の2ショット公開LiSAは「今日4／5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました」と報告。「Happy Birthday 60」と書かれたプレートが乗ったショートケーキを手に笑顔を見せる母と、横