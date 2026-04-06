【モデルプレス＝2026/04/06】4月5日、Krushの大会を彩るラウンドガール「Krushガールズ2026」が発表。経験豊富なメンバーとフレッシュな新戦力を織り交ぜた7人でKrushを盛り上げる。【写真】2026年度「Krushガールズ」発表◆2026年度「Krushガールズ」発表4年目となる冨樫秋穂は昨年度に引き続きキャプテンに就任。「2026年もキャプとして継続させていただきました、冨樫です！4年目にもなりついに最年長になったので！さらに気合