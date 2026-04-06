愛知県の豊川市民病院の敷地内に倒れていた男性が死亡した事件で、男性を襲ったとみられる男らが、ナンバープレートを付け替えた車を使った可能性があることがわかりました。今月3日、豊川市民病院の敷地内でイラン国籍のアリレザ・シャーモラーディーさん(41)が全身にケガをして倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。シャーモラーディーさんは、東名高速