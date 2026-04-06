【モデルプレス＝2026/04/06】モデルの近藤千尋が4月5日、自身のInstagramとストーリーズを更新。手抜きしたという手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「色味がない」サイコロステーキ＆野菜並んだ“手抜き”ごはん◆近藤千尋、“手抜き”ごはん披露近藤は「今日は手抜きさせていただきます笑笑」とつづり、食卓に並んだ料理の写真を投稿。「色味がない、、トマトも焼けばよかった」と添えつつも、カット