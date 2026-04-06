【1/12 ヤマハ RZV500R】 5月23日 発売予定 価格：3,850円 タミヤは、プラモデル「1/12 ヤマハ RZV500R」を5月23日に発売する。価格は3,850円。 本商品はヤマハのオートバイ「RZV500R」を1/12スケールプラモデル化したもの。レーシングムードあふれる大型フェアリングやタンク､シングルシートカウルなど実車のデザインを再現。水冷2サイクルV型4