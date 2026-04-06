【クレーン横丁 極（きわみ） 境港店】 4月24日 オープン予定 所在地：鳥取県境港市竹内団地81番地3 イオンファンタジーは、クレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極（きわみ） 境港店」を4月24日に鳥取県境港市にてオープンする。同店舗の中国地方出店は初としている。 店舗では、最新機種や人気のクレーンゲームをライ