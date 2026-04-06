日産の提案で開催された合同取材会3月中旬、『メーカー合同EV取材会』と題した試乗イベントが日産自動車のテストコース、『グランドライブ』で開催された。参加したのは、スズキ、ホンダ、マツダ、三菱、レクサス、日産という6ブランド。【画像】コストパフォーマンス高し！スズキ初のEV『eビターラ』全74枚これは電動車ラインナップの拡充に対し、日本市場での比率がグローバルに比べて低調という現状がある。そこで認知度向上